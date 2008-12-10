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Материалы
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Музыка
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Флорин Чернат
№10
Полузащитник
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Команда
Оцелул
Гражданство
Румыния
Дата рождения
10 мая 1980 (40) лет
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
10.12.2008
10 дек. 2008
ср
22:45
Динамо
1 : 0
Фенербахче
10.12.2008
10 дек. 2008
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Фенербахче
0
минуты: 1' - 46' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
25.11.2008
25 нояб. 2008
вт
22:45
Арсенал
1 : 0
Динамо
25.11.2008
25 нояб. 2008
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Арсенал
1
Динамо
0
был в запасе