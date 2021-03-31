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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Вадим Болохан
№47
Защитник
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Команда
Милсами
Гражданство
Молдова
Дата рождения
15 авг. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
товарищеские матчи. сборные
лига европы квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Молдавия
1 : 4
Израиль
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 80'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1
Израиль
4
минуты: 1' - 80' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
Дания
8 : 0
Молдавия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
19:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Дания
8
Молдавия
0
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Молдавия
1 : 1
Фарерские острова
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
1
Фарерские острова
1
был в запасе