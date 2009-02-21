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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Александер Биттрофф
№14
Защитник
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Команда
ФСВ Франкфурт
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 сент. 1988 (32) года
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Энерги
2 : 1
Вердер
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Энерги
2
Вердер
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Боруссия
1 : 1
Энерги
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Энерги
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Энерги
3 : 1
Ганновер-96
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Энерги
3
Ганновер-96
1
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 0
Энерги
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
2
Энерги
0
был в запасе