Иван Франческини
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 дек. 1976 (44) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Рома
3 : 2
Торино
37'
82'
37'
82'
37'
82'
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
40'
40'
40'
24.05.2009 24 мая 2009 вс 16:00
40'
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
Дженоа
3
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009 17 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
1
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 21:30
Милан
5 : 1
Торино
30'
30'
30'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Торино
2 : 1
Катания
27'
27'
27'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Торино
78'
78'
78'
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Торино
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 30 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
Наполи
0
был в запасе
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сиена
1
Торино
0
был в запасе
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 22:30
Торино
2 : 2
Милан
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2
Милан
2
был в запасе