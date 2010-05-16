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Евро-2020
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Олимпиада
Михаил Иванов
№89
Вратарь
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Команда
Левски
Гражданство
Болгария
Дата рождения
7 авг. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Интер
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Фиорентина
1 : 1
Сиена
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1
Сиена
1
был в запасе