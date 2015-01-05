Джанлука Сансоне
№18
Нападающий
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Команда
Новара
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 мая 1987 (33) года
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Лацио
3 : 0
Сампдория
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Сампдория
0
был в запасе
01.12.2014 01 дек. 2014 пн 23:00
Сампдория
1 : 1
Наполи
01.12.2014 01 дек. 2014 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1
Наполи
1
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Чезена
1 : 1
Сампдория
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1
Сампдория
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
2
Милан
2
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
3
Фиорентина
1
был в запасе
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1
Сампдория
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 21:45
Сампдория
0 : 0
Рома
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Сампдория
1 : 0
Аталанта
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Аталанта
0
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 21:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Сампдория
2 : 1
Кьево
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
0
Сампдория
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 13:30
Сампдория
2 : 0
Торино
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Торино
0
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Палермо
1 : 1
Сампдория
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
минуты: 1' - 44'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 44' / Италия. Серия А, 1 тур