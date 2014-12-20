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Олимпиада
Мануэль Коппола
№10
Полузащитник
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Команда
Катания
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 мая 1982 (38) лет
Рост
172
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2008/2009
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
Сассуоло
1 : 1
Чезена
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1
Чезена
1
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
Чезена
1 : 4
Фиорентина
71'
71'
71'
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Аталанта
3 : 2
Чезена
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3
Чезена
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Чезена
0 : 3
Дженоа
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 36'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 36' / Италия. Серия А, 13 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Чезена
1 : 1
Сампдория
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1
Сампдория
1
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Чезена
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
2
Чезена
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 11 тур
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
21:00
Чезена
1 : 1
Верона
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Чезена
1
Верона
1
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Рома
2 : 0
Чезена
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
Палермо
2 : 1
Чезена
76'
79'
76'
79'
76'
79'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Удинезе
1 : 1
Чезена
70'
70'
70'
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Чезена
1 : 1
Милан
17'
17'
17'
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Ювентус
3 : 0
Чезена
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
3
Чезена
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
Чезена
2 : 2
Эмполи
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
2
Эмполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
16:00
Лацио
3 : 0
Чезена
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Чезена
1 : 0
Парма
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Чезена
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур