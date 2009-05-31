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Евро-2020
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Олимпиада
Дуглас Пакер
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 марта 1987 (34) года
Рост
178
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 3
Ювентус
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сиена
0
Ювентус
3
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Сиена
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сиена
1
Торино
0
был в запасе