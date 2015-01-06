Никола Бельмонте
№14
Защитник
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Команда
Катания
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 апр. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 14:30
Удинезе
0 : 1
Рома
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Сампдория
2 : 2
Удинезе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Удинезе
2
был в запасе
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Верона
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1
Верона
2
был в запасе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 22:45
Интер
1 : 2
Удинезе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1
Удинезе
2
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Милан
2 : 0
Удинезе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2
Удинезе
0
был в запасе
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Палермо
1 : 1
Удинезе
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
1
Удинезе
1
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
Удинезе
2 : 4
Дженоа
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2
Дженоа
4
был в запасе
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
3
Удинезе
0
был в запасе
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Аталанта
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
2
Аталанта
0
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
Торино
1 : 0
Удинезе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Удинезе
1 : 1
Чезена
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Чезена
1
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 20:00
Удинезе
4 : 2
Парма
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4
Парма
2
был в запасе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:45
Лацио
0 : 1
Удинезе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0
Удинезе
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 19:00
Удинезе
1 : 0
Наполи
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1
Наполи
0
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 21:45
Ювентус
2 : 0
Удинезе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2
Удинезе
0
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе