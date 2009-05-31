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Олимпиада
Лоренцо Дель Прете
№21
Защитник
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Команда
Ночерина
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 янв. 1986 (35) лет
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 3
Ювентус
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сиена
0
Ювентус
3
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
21:30
Интер
3 : 0
Сиена
17.05.2009
17 мая 2009
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Сиена
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 1
Удинезе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Сиена
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур