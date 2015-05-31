Абделькадер Геззаль
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
5 дек. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Парма
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Парма
2 : 2
Верона
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2
Верона
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
18.05.2015 18 мая 2015 пн 20:00
Фиорентина
3 : 0
Парма
18.05.2015 18 мая 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3
Парма
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
Парма
2 : 2
Наполи
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Наполи
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лацио
4 : 0
Парма
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4
Парма
0
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Парма
1 : 0
Палермо
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Эмполи
2 : 2
Парма
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 19:30
Дженоа
2 : 0
Парма
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
Парма
1 : 0
Ювентус
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 19:30
Парма
1 : 0
Удинезе
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Интер
1 : 1
Парма
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Парма
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Парма
0 : 2
Торино
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Торино
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4
Парма
1
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
был в запасе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Рома
0 : 0
Парма
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0
Парма
0
был в запасе
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 20:00
Парма
0 : 1
Кьево
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
был в запасе
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Ювентус
7 : 0
Парма
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:45
Парма
2 : 0
Интер
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:45
минуты: 18' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Интер
0
минуты: 18' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Торино
1 : 0
Парма
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1
Парма
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 19:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1
Сассуоло
3
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур