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Олимпиада
Космин Моци
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
3 дек. 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Аталанта
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сиена
1
Аталанта
0
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Сиена
0
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
22:30
Сиена
1 : 2
Интер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
1
Интер
2
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Палермо
2 : 0
Сиена
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 28' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
2
Сиена
0
минуты: 28' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Сиена
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
2
Сиена
0
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сиена
1
Торино
0
был в запасе
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Сиена
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0
Сиена
2
был в запасе