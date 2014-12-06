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Евро-2020
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Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марсело Ларрондо
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 авг. 1988 (32) года
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
22:45
Торино
2 : 2
Палермо
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2
Палермо
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
20:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2
Торино
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
22:45
Рома
3 : 0
Торино
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3
Торино
0
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
17:00
Торино
0 : 0
Аталанта
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
0
Аталанта
0
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Торино
1 : 0
Парма
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
21:45
Наполи
2 : 1
Торино
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
Торино
1 : 1
Фиорентина
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
21:45
Торино
0 : 1
Верона
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
21:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
0
Верона
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
13:30
Сампдория
2 : 0
Торино
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
13:30
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Торино
0
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 2 тур
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Торино
0 : 0
Интер
20'
20'
20'
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
20'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур