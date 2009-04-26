Ахмед Баруссо
№84
Полузащитник
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Команда
Ареццо
Гражданство
Гана
Дата рождения
26 дек. 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Сиена
1 : 5
Милан
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
1
Милан
5
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 28 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сиена
1
Лечче
2
был в запасе
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Аталанта
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сиена
1
Аталанта
0
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Ювентус
1 : 0
Сиена
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1
Сиена
0
был в запасе
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 22:30
Сиена
1 : 2
Интер
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
1
Интер
2
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Палермо
2 : 0
Сиена
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
2
Сиена
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Сиена
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
2
Сиена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008 30 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сиена
1
Торино
0
был в запасе