Камило Суньига
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
14 дек. 1985 (35) лет
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Уотфорд
0 : 5
Манчестер Сити
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Уотфорд
0
Манчестер Сити
5
был в запасе
15.05.2017 15 мая 2017 пн 22:00
Челси
4 : 3
Уотфорд
15.05.2017 15 мая 2017 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
4
Уотфорд
3
был в запасе
12.05.2017 12 мая 2017 пт 21:45
Эвертон
1 : 0
Уотфорд
12.05.2017 12 мая 2017 пт 21:45
минуты: 37' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Уотфорд
0
минуты: 37' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Лестер Сити
3 : 0
Уотфорд
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер Сити
3
Уотфорд
0
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
01.05.2017 01 мая 2017 пн 22:00
Уотфорд
0 : 1
Ливерпуль
01.05.2017 01 мая 2017 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
0
Ливерпуль
1
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 17:00
Халл Сити
2 : 0
Уотфорд
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
2
Уотфорд
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:30
Тоттенхэм
4 : 0
Уотфорд
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 14:30
минуты: 59' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
4
Уотфорд
0
минуты: 59' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
Уотфорд
2 : 0
Вест Бромвич
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уотфорд
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Уотфорд
1 : 0
Сандерленд
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Уотфорд
1
Сандерленд
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Уотфорд
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
1
Уотфорд
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 18:00
Уотфорд
3 : 4
Саутгемптон
04.03.2017 04 марта 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Уотфорд
3
Саутгемптон
4
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:30
Уотфорд
1 : 1
Вест Хэм
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Уотфорд
1
Вест Хэм
1
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
Борнмут
2 : 2
Уотфорд
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
2
Уотфорд
2
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
Уотфорд
0 : 0
Мидлсбро
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
0
Мидлсбро
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 15:30
Уотфорд
1 : 1
Кристал Пэлас
26.12.2016 26 дек. 2016 пн 15:30
минуты: 4' - 85'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уотфорд
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 4' - 85' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
Сандерленд
1 : 0
Уотфорд
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 56'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сандерленд
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 56' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 23:00
Манчестер Сити
2 : 0
Уотфорд
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 23:00
минуты: 30' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Сити
2
Уотфорд
0
минуты: 30' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 15:30
Уотфорд
3 : 2
Эвертон
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уотфорд
3
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уотфорд
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
3
Уотфорд
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 15:00
Уотфорд
0 : 1
Сток Сити
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Уотфорд
0
Сток Сити
1
был в запасе