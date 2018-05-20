Давиде Ди Дженнаро
№8
Нападающий
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Команда
Салернитана
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 июня 1988 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Лацио
2 : 3
Интер
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2
Интер
3
был в запасе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кротоне
2
Лацио
2
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Аталанта
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Аталанта
1
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
Торино
0 : 1
Лацио
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
0
Лацио
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Лацио
4 : 0
Сампдория
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4
Сампдория
0
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Фиорентина
3 : 4
Лацио
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
3
Лацио
4
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 21:45
Лацио
0 : 0
Рома
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
0
Рома
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1
Лацио
2
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Лацио
6 : 2
Беневенто
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
6
Беневенто
2
был в запасе
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
2 : 0
Верона
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
Ювентус
1 : 2
Лацио
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
1
Лацио
2
был в запасе
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Лацио
6 : 1
Сассуоло
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
6
Сассуоло
1
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Верона
0 : 3
Лацио
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0
Лацио
3
был в запасе
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Лацио
1 : 4
Наполи
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1
Наполи
4
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
Дженоа
2 : 3
Лацио
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 17:00
Лацио
4 : 1
Милан
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
4
Милан
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Кьево
1 : 2
Лацио
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
1
Лацио
2
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Лацио
0 : 0
СПАЛ
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0
СПАЛ
0
был в запасе