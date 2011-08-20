Ахмед Сукуна
№35
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 янв. 1990 (31) год
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Ницца
1 : 1
Тулуза
90'
90'
90'
90'
90'
90'
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Тулуза
1
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Тулуза
2 : 0
Дижон
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2
Дижон
0
был в запасе
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Аяччо
0 : 2
Тулуза
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Аяччо
0
Тулуза
2
был в запасе