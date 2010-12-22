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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сорен Ларсен
№14
Нападающий
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Команда
Орхус
Гражданство
Дания
Дата рождения
6 сент. 1981 (39) лет
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2008/2009
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Валансьен
2 : 1
Тулуза
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Валансьен
2
Тулуза
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Тулуза
3 : 0
Лорьян
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Лорьян
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур