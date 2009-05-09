Сантос (Пинто дос Сантос Глейсон)
№33
Защитник
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Команда
Реджо-ди-Калабрия
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 авг. 1981 (39) лет
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
5
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 35 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Ювентус
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Аталанта
0 : 1
Реджо-ди-Калабрия
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Реджо-ди-Калабрия
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Удинезе
50'
50'
50'
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Дженоа
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Интер
3 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
3
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Катания
2 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 11'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 11' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 0
Палермо
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 22:30
Милан
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1
Реджо-ди-Калабрия
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Рома
36'
36'
36'
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
90'
90'
90'
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 3
Лацио
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
61'
61'
61'
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
Аталанта
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур