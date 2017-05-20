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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Седрик Каррассо
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 дек. 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Бордо
1 : 1
Марсель
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2017
05 мая 2017
пт
21:45
Сент-Этьен
2 : 2
Бордо
05.05.2017
05 мая 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
2
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:00
Дижон
0 : 0
Бордо
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Бастия
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
3 : 0
Метц
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
3
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
22:00
Ницца
2 : 1
Бордо
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
Бордо
5 : 1
Монпелье
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
5
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
03.03.2017
03 марта 2017
пт
22:45
Бордо
1 : 1
Лион
03.03.2017
03 марта 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Лилль
2 : 3
Бордо
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Бордо
3 : 0
Генгам
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бордо
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
21:00
Кан
0 : 4
Бордо
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
0
Бордо
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
Бордо
1 : 1
Ренн
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Тулуза
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1
Тулуза
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Нанси
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Бордо
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Кан
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
0
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Метц
0 : 3
Бордо
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Лион
1 : 3
Бордо
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
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