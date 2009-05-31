Пьетро Марино
№26
Вратарь
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Команда
Реджо-ди-Калабрия
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 нояб. 1986 (34) года
Рост
200
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
был в запасе
20.05.2009 20 мая 2009 ср 20:30
Лацио
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
20.05.2009 20 мая 2009 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
09.05.2009 09 мая 2009 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
5
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Ювентус
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Ювентус
2
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Аталанта
0 : 1
Реджо-ди-Калабрия
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Реджо-ди-Калабрия
1
был в запасе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Удинезе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Удинезе
2
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Дженоа
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Дженоа
1
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Интер
3 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
3
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Фиорентина
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Фиорентина
1
был в запасе
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Катания
2 : 0
Реджо-ди-Калабрия
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
2
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 20:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Кьево
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Кьево
1
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
Сиена
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 3
Лацио
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Лацио
3
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
Аталанта
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Реджо-ди-Калабрия
3
Аталанта
1
был в запасе