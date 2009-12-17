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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джордже Ракич
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
31 окт. 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Вильярреал
0 : 1
Зальцбург
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вильярреал
0
Зальцбург
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Зальцбург
1 : 0
Левски
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
1
Левски
0
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур