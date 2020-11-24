Антонино Барилла
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монца
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 апр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 16:30
СПАЛ
2 : 0
Монца
9'
9'
9'
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 16:30
минуты: 1' - 67'
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
2
Монца
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Кубок, 1/16 финала
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 20:00
Порденоне
0(1) : 0(4)
Монца
204'
204'
204'
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 20:00
204'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Порденоне
0(1)
Монца
0(4)
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала