Франческо Косенца
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Про Верчелли
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 февр. 1986 (35) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе