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Олимпиада
Лука Виджиани
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 авг. 1976 (44) года
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
20.05.2009
20 мая 2009
ср
20:30
Лацио
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
20.05.2009
20 мая 2009
ср
20:30
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
09.05.2009
09 мая 2009
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
5
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Ювентус
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 33 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Аталанта
0 : 1
Реджо-ди-Калабрия
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Реджо-ди-Калабрия
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Удинезе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Удинезе
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур