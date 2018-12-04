Кристиан Пуджиони
№1
Вратарь
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 янв. 1981 (40) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 17:00
Беневенто
1 : 0
Циттаделла
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Беневенто
1
Циттаделла
0
был в запасе