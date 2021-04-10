Симон Кьер
№24
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Дания
Дата рождения
26 марта 1989 (32) года
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Парма
-:-
Милан
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
-
Милан
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Милан
0 : 3
Интер
12'
12'
12'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 15 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Милан
2 : 0
Фиорентина
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:45
Милан
2 : 2
Верона
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Интер
1 : 2
Милан
22'
22'
22'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур