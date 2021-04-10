Самир Уйкани
№18
Вратарь
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Команда
Торино
Гражданство
Косово
Дата рождения
5 июля 1988 (32) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
был в запасе
02.03.2021 02 марта 2021 вт 20:30
Лацио
-:-
Торино
02.03.2021 02 марта 2021 вт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
-
Торино
-
был в запасе
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:45
Сассуоло
3 : 3
Торино
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3
Торино
3
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1
Торино
0
был в запасе