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Олимпиада
Самир Уйкани
№18
Вратарь
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Команда
Торино
Гражданство
Косово
Дата рождения
5 июля 1988 (32) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2008/2009
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
был в запасе
02.03.2021
02 марта 2021
вт
20:30
Лацио
-:-
Торино
02.03.2021
02 марта 2021
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
-
Торино
-
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
21:45
Сассуоло
3 : 3
Торино
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3
Торино
3
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1
Торино
0
был в запасе