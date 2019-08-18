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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Камилло Киано
№28
Нападающий
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 февр. 1990 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2016/2017
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
21:30
Фрозиноне
5 : 1
Монополи
58'
58'
58'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
21:30
58'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Фрозиноне
5
Монополи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала