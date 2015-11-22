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Олимпиада
Франческо Бенусси
№22
Вратарь
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 окт. 1981 (39) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
1 : 2
Кьево
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Карпи
1
Кьево
2
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1
Карпи
0
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Фрозиноне
2 : 1
Карпи
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2
Карпи
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Аталанта
3 : 0
Карпи
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3
Карпи
0
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:00
Карпи
2 : 1
Торино
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 29'
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0
Наполи
0
минуты: 1' - 29' / Италия. Серия А, 5 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Карпи
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2
Карпи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Карпи
1 : 2
Интер
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Карпи
1
Интер
2
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5
Карпи
2
был в запасе