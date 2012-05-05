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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Джанмарко Ингроссо
№28
Защитник
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Команда
Пиза
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1989 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2008/2009
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе