Джанмарко Ингроссо
№28
Защитник
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Команда
Пиза
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1989 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе