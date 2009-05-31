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Олимпиада
Аксель Седрик Конан
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
25 янв. 1983 (38) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Лечче
55'
55'
55'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
4
Лечче
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 38 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 50' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Наполи
1
минуты: 50' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
11'
51'
11'
51'
11'
51'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
11'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2
Лечче
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
2
Катания
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3
Лечче
2
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
66'
66'
66'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
1
Сампдория
3
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
61'
61'
61'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
5
Лечче
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Лечче
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Лечче
0
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
1 : 2
Ювентус
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1
Ювентус
2
был в запасе