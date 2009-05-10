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Олимпиада
Рафаэле Скьяви
№14
Защитник
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Команда
Падова
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 марта 1986 (35) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Наполи
1
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2
Лечче
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
2
Катания
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
33'
33'
33'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Аталанта
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
5
Лечче
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
34'
34'
34'
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Лечче
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Сиена
1 : 2
Лечче
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сиена
1
Лечче
2
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Кьево
1 : 1
Лечче
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Лечче
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 52' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3
Торино
3
минуты: 52' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 2
Лечче
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1
Лечче
2
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:30
Наполи
3 : 0
Лечче
56'
56'
56'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
1 : 2
Ювентус
61'
61'
61'
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 15 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
Катания
1 : 1
Лечче
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 3
Рома
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Рома
3
был в запасе