Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Квинси Промес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Египет
Германия
Нидерланды
Мальта
Япония
Ирландия
Сербия
Китай
Ливерпуль
Манчестер Сити
Краснодар
Зенит
Реал
Бавария
Спартак
Тоттенхэм
ЦСКА
Фиорентина
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джузеппе Вивес
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тернана
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 июля 1980 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:30
Торино
1 : 1
Аталанта
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
1
Аталанта
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Наполи
5 : 3
Торино
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
5
Торино
3
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Ювентус
3
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
Удинезе
2 : 2
Торино
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2
Торино
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2
Торино
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 2
Лацио
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
2
Лацио
2
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Пескара
0 : 0
Торино
78'
78'
78'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
Торино
0 : 0
Эмполи
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0
Эмполи
0
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2
Торино
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:00
Милан
3 : 2
Торино
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3
Торино
2
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 1 тур