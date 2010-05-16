Лука Арьятти
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 дек. 1978 (42) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
Кьево
0 : 2
Рома
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
0
Рома
2
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Интер
4 : 3
Кьево
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4
Кьево
3
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
Кьево
1 : 2
Наполи
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
1
Наполи
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Фиорентина
0 : 2
Кьево
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0
Кьево
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
Палермо
3 : 1
Кьево
22'
22'
22'
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 33 тур
Палермо
3
Кьево
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
Кьево
1 : 2
Сампдория
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Сампдория
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
Кьево
0 : 0
Парма
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Удинезе
0 : 0
Кьево
36'
36'
36'
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Кьево
0
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 30 тур
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
Кьево
1 : 1
Катания
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
1
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 22:45
Милан
1 : 0
Кьево
14.03.2010 14 марта 2010 вс 22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1
Кьево
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2010 07 марта 2010 вс 17:00
Бари
1 : 0
Кьево
07.03.2010 07 марта 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 27 тур
Бари
1
Кьево
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Кьево
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
0
Кьево
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Сиена
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
0
Сиена
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кьево
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
1
Кьево
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кьево
1
был в запасе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Ювентус
90'
90'
90'
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Ювентус
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:00
Рома
1 : 0
Кьево
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 14:30
Кьево
0 : 1
Интер
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
0
Интер
1
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
83'
83'
83'
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
2
Кьево
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1
Палермо
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур