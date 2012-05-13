Андреа Эспозито
№28
Защитник
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Команда
Катания
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 мая 1986 (34) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
62'
62'
62'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
05.05.2012 05 мая 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
Лечче
1 : 2
Парма
90'
72'
90'
72'
90'
72'
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Новара
0 : 0
Лечче
19'
19'
19'
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
минуты: 1' - 13'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 1' - 13' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0
Лечче
0
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 23 тур
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
30'
30'
30'
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
30'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
90'
90'
90'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3
Лечче
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 16 тур
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 14 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
Лечче
0 : 1
Катания
88'
88'
88'
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Новара
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 15'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1
Новара
1
минуты: 1' - 15' / Италия. Серия А, 10 тур