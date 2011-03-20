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Олимпиада
Хосе Игнасио Кастильо
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
4 нояб. 1975 (45) лет
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Бари
1 : 2
Кьево
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Бари
1
Кьево
2
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Бари
1 : 1
Фиорентина
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Бари
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Бари
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1
Бари
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Бари
0 : 0
Дженоа
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Бари
0
Дженоа
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 24 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Бари
0 : 2
Наполи
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Бари
0
Наполи
2
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Бари
90'
90'
90'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2
Бари
1
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
Бари
0 : 2
Удинезе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Бари
0
Удинезе
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:45
Фиорентина
2 : 1
Бари
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 47'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Бари
1
минуты: 1' - 47' / Италия. Серия А, 8 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
Бари
0 : 2
Лацио
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0
Лацио
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Бари
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
2
Бари
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 6 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Бари
2 : 1
Брешиа
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2
Брешиа
1
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Интер
4 : 0
Бари
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
4
Бари
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
21:45
Наполи
2 : 2
Бари
88'
88'
88'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
21:45
88'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2
Бари
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
19:00
Бари
1 : 0
Ювентус
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Бари
1
Ювентус
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур