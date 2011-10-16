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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Фабио Касерта
№26
Полузащитник
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Команда
Юве Стабиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 сент. 1978 (42) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
0
Удинезе
0
был в запасе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
Рома
3 : 1
Аталанта
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3
Аталанта
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Новара
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
2
Новара
1
был в запасе