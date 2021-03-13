Антонио Розати
№21
Вратарь
Подписаться
Команда
Фиорентина
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 марта 1983 (37) лет
Рост
195
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
Беневенто
-:-
Фиорентина
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
-
Фиорентина
-
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Парма
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3
Парма
3
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
был в запасе
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
был в запасе
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
был в запасе
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
Торино
1 : 1
Фиорентина
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 3
Торино
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
был в запасе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2
Торино
1
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Интер
4 : 2
Торино
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
4
Торино
2
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Торино
0 : 0
Кротоне
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0
Кротоне
0
был в запасе