Федерико Маркетти
№1
Вратарь
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 февр. 1983 (38) лет
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ювентус
-:-
Дженоа
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
-
Дженоа
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:45
Фиорентина
1 : 1
Дженоа
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 19:00
Дженоа
1 : 2
Торино
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 1
Дженоа
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Дженоа
0 : 2
Интер
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Интер
2
был в запасе