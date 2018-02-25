Давиде Астори
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 янв. 1987 (34) года
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
Кьево
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
Аталанта
1 : 1
Фиорентина
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 22:45
Фиорентина
0 : 2
Ювентус
09.02.2018 09 февр. 2018 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Фиорентина
1 : 4
Верона
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1
Верона
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
87'
87'
87'
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 14:30
Фиорентина
1 : 1
Милан
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Наполи
0 : 0
Фиорентина
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Сассуоло
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:00
Лацио
1 : 1
Фиорентина
11'
11'
11'
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 17:00
СПАЛ
1 : 1
Фиорентина
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Фиорентина
2 : 4
Рома
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2
Рома
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Кротоне
2 : 1
Фиорентина
39'
39'
39'
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Фиорентина
3 : 0
Торино
41'
41'
41'
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
3
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Беневенто
0 : 3
Фиорентина
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Кьево
2 : 1
Фиорентина
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 21:45
Фиорентина
1 : 1
Аталанта
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
64'
64'
64'
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Верона
0 : 5
Фиорентина
24'
24'
24'
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
24'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур