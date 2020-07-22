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Олимпиада
Мауро Виджорито
№22
Вратарь
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Команда
Лечче
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 мая 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
был в запасе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
2
Лечче
1
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 3
Фиорентина
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1
Фиорентина
3
был в запасе
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Лацио
1
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Сассуоло
4 : 2
Лечче
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Лечче
2
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1
Сампдория
2
был в запасе
26.06.2020
26 июня 2020
пт
22:45
Ювентус
4 : 0
Лечче
26.06.2020
26 июня 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4
Лечче
0
был в запасе
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Лечче
1 : 4
Милан
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лечче
1
Милан
4
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Лечче
2 : 7
Аталанта
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Аталанта
7
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
78'
78'
78'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
4
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 28' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
минуты: 28' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Интер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
Парма
2 : 0
Лечче
13.01.2020
13 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Лечче
0
был в запасе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Дженоа
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
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