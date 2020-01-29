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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Симоне Гриппо
№3
Полузащитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 дек. 1988 (32) года
Рост
182
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
лига европы квалификация
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2017/2018
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
Сарагоса
0 : 4
Реал
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Сарагоса
0
Реал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
21:00
Сарагоса
3 : 1
Мальорка
8'
8'
8'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Сарагоса
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала