Мауро Эспозито
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 июня 1979 (41) год
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 21:45
Дженоа
3 : 2
Рома
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
3
Рома
2
был в запасе