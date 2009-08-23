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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мауро Эспозито
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 июня 1979 (41) год
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Дженоа
3 : 2
Рома
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
3
Рома
2
был в запасе