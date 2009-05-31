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Евро-2020
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Олимпиада
Винченцо Итальяно
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 дек. 1977 (43) года
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Кьево
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Кьево
2 : 2
Интер
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2
Интер
2
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Рома
0 : 0
Кьево
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
0
Кьево
0
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
19:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Сиена
0 : 2
Кьево
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сиена
0
Кьево
2
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Кьево
0 : 1
Милан
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0
Милан
1
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Ювентус
3 : 3
Кьево
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Кьево
3
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
1
Палермо
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Лацио
0 : 3
Кьево
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0
Кьево
3
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
82'
68'
82'
68'
82'
68'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Катания
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кьево
1
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
82'
82'
82'
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
82'
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Кьево
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Кьево
1 : 1
Сампдория
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 22 тур
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Кьево
1 : 1
Лечче
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Лечче
1
был в запасе
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
20:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Кьево
90'
90'
90'
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
20:00
90'
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Кьево
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Наполи
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
2
Наполи
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
56'
56'
56'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 17 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Интер
4 : 2
Кьево
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
4
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
20:00
Кьево
0 : 1
Рома
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
20:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0
Рома
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Кьево
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Кьево
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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