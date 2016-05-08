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Евро-2020
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Олимпиада
Джампьеро Пинци
№3
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 марта 1981 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.05.2016
08 мая 2016
вс
13:30
Рома
3 : 0
Кьево
08.05.2016
08 мая 2016
вс
13:30
минуты: 32' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
3
Кьево
0
минуты: 32' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:45
Кьево
0 : 0
Фиорентина
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Фиорентина
0
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
55'
55'
55'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 15' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
5
Фрозиноне
1
минуты: 15' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Удинезе
0 : 0
Кьево
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0
Кьево
0
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
Кьево
1 : 0
Карпи
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Карпи
0
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Кьево
3 : 1
Палермо
90'
90'
90'
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
3
Палермо
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Кьево
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Кьево
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
Кьево
0 : 0
Милан
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Милан
0
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:45
Наполи
3 : 1
Кьево
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
3
Кьево
1
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
Верона
3 : 1
Кьево
45'
45'
45'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3
Кьево
1
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Сассуоло
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 2
Кьево
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Интер
1 : 0
Кьево
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Кьево
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:30
Кьево
0 : 4
Ювентус
85'
85'
85'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:30
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Ювентус
4
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Кьево
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
4
Кьево
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 21 тур
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
90'
90'
90'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 42' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Эмполи
1
минуты: 42' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Кьево
3 : 3
Рома
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
3
Рома
3
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Кьево
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
2
Кьево
0
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1
Аталанта
0
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Кьево
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0
Кьево
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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