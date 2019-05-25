Серджио Пеллисьер
№31
Нападающий
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 апр. 1979 (41) год
Рост
175
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
13.05.2019 13 мая 2019 пн 22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019 13 мая 2019 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1
Кьево
2
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Наполи
3
был в запасе
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
60'
60'
60'
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
60'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
46'
46'
46'
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:00
Кьево
1 : 1
Интер
90'
90'
90'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Парма
1 : 1
Кьево
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 20:00
Кьево
1 : 1
Лацио
25'
25'
25'
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 20:00
25'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Наполи
0 : 0
Кьево
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0
Кьево
0
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 13 тур
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
Кьево
0 : 2
Сассуоло
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0
Сассуоло
2
был в запасе