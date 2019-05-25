Николас Фрей
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Кьево
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 марта 1984 (37) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Сампдория
0
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1
Кьево
2
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Наполи
3
был в запасе
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:30
Кьево
0 : 3
Рома
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3
Фиорентина
4
был в запасе