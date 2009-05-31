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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Керлон (Керлон Моура Соуза)
№76
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 янв. 1988 (33) года
Рост
167
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Кьево
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
3
Кьево
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Дженоа
2 : 2
Кьево
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2
Кьево
2
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Кьево
2 : 2
Интер
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2
Интер
2
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Кьево
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Кьево
1 : 1
Сампдория
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
1
Сампдория
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур