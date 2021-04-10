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Евро-2020
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Олимпиада
Диего Фариас
№17
Нападающий
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Команда
Специя
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 мая 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2013/2014
2008/2009
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
72'
72'
72'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
22:45
Аталанта
3 : 1
Специя
12.03.2021
12 марта 2021
пт
22:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3
Специя
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
59'
59'
59'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
59'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 20'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 1' - 20' / Италия. Серия А, 18 тур
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
22:45
Специя
2 : 1
Сампдория
37'
37'
37'
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 17 тур
Специя
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0
Верона
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
18'
18'
18'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
18'
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
Специя
1 : 2
Лацио
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Лацио
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 9 тур
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